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Pachuca. - Por el delito de lesiones fue detenido un sujeto identificado con las iniciales S. A. H. P., señalado como presunto responsable del atropellamiento de un grupo de personas que se encontraban festejando la victoria de la selección mexicana en la colonia Viñedos, del municipio de Zempoala, Hidalgo.
Los hechos se registraron la noche de martes, luego del triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador, por lo que un grupo de vecinos del fraccionamiento Viñedos salió a celebrar y, en ese momento, un hombre los arrolló.
Según se dio a conocer, entre las víctimas se encontraban una mujer y su hijo. El adolescente se encontraba sobre la banqueta al momento en que el sujeto los embistió.
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Se indicó que el imputado viajaba a bordo de un vehículo compacto color negro y, tras registrarse el accidente, fue retenido por los vecinos que se encontraban en el lugar.
El conductor fue retenido por los habitantes del fraccionamiento, quienes, luego de agredirlo y ocasionar daños al vehículo, lo pusieron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.
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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó que el hombre fue puesto a disposición por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es investigado como imputado por el delito de lesiones.
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