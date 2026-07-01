Culiacán, Sin.- En operativos coordinados por el ejército y la Policía Estatal Preventiva en la comunidad de Lomas de Monterrey, en Mazatlán, fueron localizados diosa vehículos con reporte de robo abandonados, en cuyo interior se encontraron seis armas automáticas, un lanzagranadas, seis granadas calibre doce y cartuchos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en las unidades una Mazda modelo CX-50 y un Jeep modelo Wrangler, se encontraron un fusil Barret-50, un AK-47, dos fusiles M16, dos escopetas, seis granadas calibre 40mm.

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Aseguran arsenal y vehículos robados en Mazatlán. Foto: Especial

También, se aseguraron en estos vehículos abandonados, tres mil 230 cartuchos útiles de diversos calibres para armas automáticas, cuarenta cargadores abastecidos, por lo que el armamento y el resto de lo encontrado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se investigue su procedencia.

Las autoridades de seguridad dieron a conocer que se mantienen operativos conjuntos en la parte sur de la entidad, como parte de las acciones emprendidas para inhibir los delitos de alto impacto y combatir a los grupos delictivos.

LL