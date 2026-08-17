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Con aproximadamente 20 cañones interconectados, que abarcan más de 60,000 km cuadrados en el corazón de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, aparece Barrancas del Cobre.
El destino es extraordinario por sus paisajes dramáticos de abismos, cañones y barrancos profundos, de pueblos mágicos y maravillas naturales, excursiones, actividades de aventura y, claro, por el famoso tren Chepe Express.
Si es tu sueño conocerlo, pero no sabes por dónde empezar, aquí te damos algunas idesas con estos 5 tours.
¿Qué tours hay a Barrancas del Cobre?
Hotelus
Esta agencia ofrece distintos tours con servicios, hospedaje y viajes a bordo del Chepe Express.
Sus precios varían según la temporada, duración y categoría del viaje. Sus principales itinerarios son:
- Dos Trenes 4 Días: desde $15,006. Incluye hospedaje, traslados, recorrido en el Chepe Express y visita al corredor turístico de Divisadero y Parque de Aventura Barrancas del Cobre.
- Dos Trenes 6 días: desde $21,557. Además del hospedaje, traslados y recorrido en el Chepe Express, contempla la visita al corredor turístico de Divisadero, al parque de aventura, viñedos y a la Misión Jesuita.
- 6 Días Primera Superior: desde $24,447. Incluye hospedaje en hoteles de lujo, traslados, viaje en el Chepe Express y recorrido por corredor turístico de Divisadero, una visita al parque de aventura y al lago Arareko.
Puedes contactarlos para obtener un itinerario personalizado.
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Contacto: 55 5515 0455
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Mundo Joven
Mundo Joven ofrece el tour “Mi primer Viaje a las Barrancas del Cobre”, para conocer los atractivos más representativos de la región.
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El viaje tiene una duración de 5 días y 4 noches y tiene un precio de $17,339. Incluye vuelo, traslados, hospedaje, desayunos y actividades como:
- Acceso al Lago de Arareko, Valle de los Hongos y Teleférico en Parque de Aventura.
- Un viaje a bordo del Tren Chepe Express ruta Creel-El Fuerte (clase turista).
- Coordinador de grupo.
La agencia también ofrece la opción de personalizar el recorrido según las necesidades de los viajeros.
Contacto: 55 5482 8282
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Espíritu Aventurero
En esta tercera opción, la agencia Espíritu Aventurero diseñó un paquete clásico con precio de $20,898. Su duración es de 5 días y 4 noches e incluye el vuelo redondo Ciudad de México - Chihuahua.
También incluye:
- Traslados del aeropuerto
- Hospedaje
- Desayunos
- Cena en Barrancas del Cobre
- Recorrido en el Chepe Express (clase turista)
- Una noche en Chihuahua, una en Creel, una en Barrancas del Cobre y una en El Fuerte
- Visita a Los Mochis
Es posible añadir experiencias como un tour al Lago Arareko, Valle de los Hongos y de las Ranas con precio adicional.
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Contacto: 55 4164 6711
Mega Travel
Otra alternativa para visitar Barrancas del Cobre es con el tour de Mega Travel, con una duración de 5 días y 4 noches por $17,399.
La experiencia incluye vuelo redondo en Volaris o Viva Aerobus con maleta documentada, traslados, desayuno, hospedaje y:
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- City tour en Chihuahua
- Recorrido a los Campos Menonitas
- Caminata por diferentes miradores en las barrancas
- Cena en Barrancas del Cobre
- Viaje en Chepe Express (clase turista)
- Una noche en Chihuahua, una noche en Creel, una noche en Barrancas del Cobre y una en El Fuerte
- Guía – chofer en español durante todo el recorrido
En este caso, tienes la opción de escoger el tipo de boleto con el que deseas subir al Chepe Express. En clase ejecutiva cuesta $1,100 y en primera clase $2,200 (ambos adicionales al precio del tour).
Contacto: 55 5350 9000
Travel Viajes Group
El último tour se llama "Rieles hacia la Sierra" y es ofrecido por Travel Viajes Group; tiene una duración de 6 días y 5 noches por un precio que va desde los $23,568.
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Al igual que los anteriores, incluye hospedaje, traslados, desayunos y:
- Boleto del Chepe Express (primera clase)
- Cena en Barrancas del Cobre con menú a tres tiempos
- Tour Panorámico a campos Menonitas, quesería y Casa de las Galletas
- Visita a los miradores y al Parque de Aventura Barrancas del Cobre
- Visita al Lago de Arareco, Misión Jesuita, Valle de las Ranas y de los Hongos
No incluye el boleto de avión desde la ciudad de origen.
Contacto: 55 5211 9583 o 55 5211 8686
Los precios y la disponibilidad del itinerario y los servicios pueden variar en cualquier momento.
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