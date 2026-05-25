Si estás próximo a comprar un vuelo largo, entonces tienes que tener presente esta información al momento de elegir el asiento de avión.

No todos los pasajeros buscan lo mismo: mientras algunas personas prefieren la ventana para dormir o disfrutar del paisaje, otras optan por el pasillo para tener más libertad de movimiento.

Dependiendo de tus necesidades, te decimos cómo escogerlo.

10 consejos prácticos para elegir un asiento de avión

1. Identifica el tipo de vuelo

No es lo mismo un vuelo hacia Japón que uno hacia Oaxaca. Por la distancia, capacidad y tiempo de traslado, la escuela de pilotos European Flyers recomienda identificar primero qué tipo de vuelo será:

Aviones grandes de fuselaje ancho: se utilizan para vuelos internacionales y de larga distancia, llegando a tener configuraciones 3-3-3 en secciones turista (tres asientos, tres en el centro y tres al otro lado).

Aviones pequeños y ágiles: usados para vuelos cortos entre ciudades pequeñas; su configuración puede ser 2-2 (dos asientos a cada lado del pasillo).

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2. Calcula tu presupuesto

Si tu presupuesto lo permite, elegir un asiento de avión en primera clase puede ofrecerte mayor espacio y mejores servicios como alimentos de mayor calidad. Aeroméxico los recomienda para viajes internacionales.

Sin embargo, si viajas con presupuesto limitado o no es una ruta tan larga, la clase turista es más que suficiente.

Antes de elegir un asiento, toma en cuenta tu presupuesto. Foto: Pexels

3. ¿Es un vuelo con conexión?

No es lo mismo un desembarque dentro de las primeras filas de los asientos, que estar en los últimos donde este proceso es más lento.

Si quieres velocidad para no perder tu siguiente vuelo, tal vez te convenga más comprar asientos hasta el frente para salir primero y bajar tu equipaje o ir a recogerlo a las bandas.

4. Asientos económicos con más espacio

Otra opción, que si bien no tiene las comodidades de una clase superior, sí puede darte más espacio aún en clase turista: asientos en las salidas de emergencia.

Ya sea por tu estatura o simplemente para tener más espacio, esta zona puede darte comodidad sin gastar en uno de primera clase. Pero hay puntos a considerar:

Estos asientos no se reclinan

no se reclinan Tienen ciertas restricciones: menores de 15 años, embarazadas, pasajeros con bebés o mascotas, con cierta condición médica o con discapacidad no pueden usarlos

Y lo más importante: estarás a cargo de abrir la puerta de salida de emergencia

5. Vuelo con grandes vistas y descanso

Si es tu primer viaje en avión o el de tus acompañantes, el asiento de la ventanilla es lo más atractivo, sobre todo para niños.

De acuerdo con el buscador online Skyscanner, este asiento también es ideal si planeas dormir o no quieres levantarte constantemente.

Los asientos en ventanilla ofrecen vistas espectaculares. Foto: Pexels

6. Vuelo con flexibilidad de movimiento

Elegir el asiento junto al pasillo ofrece mayor libertad de movimiento.

En vuelos largos resulta útil por si en algún momento quieres estirar las piernas, levantarte sin molestar a otros pasajeros, ir constantemente al baño o para tener más de cerca a la tripulación en caso de necesitar orientación.

7. Para los que tienen miedo de volar

Según la European Flyers, la zona más estable y donde menos se siente la turbulencia es sobre las alas.

Ahí está el centro de gravedad, por lo que los movimientos se sienten más suaves y estables que en la parte trasera, donde el avión “rebota” más.

8. ¿Estrategia pasillo y ventana?

Existe una estrategia que sugiere que si vas a viajar en pareja, lo mejor es seleccionar el asiento del pasillo y la ventana para dejar el asiento del medio, y así nadie lo comprará.

¡Falso! Las personas que no pagan por elegir su asiento, normalmente son asignadas en estos lugares. Dicho proceso lo realizan las aerolíneas de manera aleatoria.

9. Ir hasta atrás no es cómodo

Para algunas personas, los asientos del final pueden ser incómodos porque no se pueden reclinar.

Además, al encontrarse en la cola del avión, quedan cerca de los baños y los galleys de servicio de la tripulación, lo que puede generar ruidos y olores constantes en el viaje.

Y a la hora del desembarque, la aerolínea Plus Ultra advierte que las personas que van sentadas ahí, son las últimas en descender.

La ultima fila de asientos se encuentra junto a los galleys del avión. Foto: Pexels

10. ¿Pagar de más por un asiento de avión?

En muchas aerolíneas puede pagar extra para tener el asiento que deseas; si tu presupuesto alcanza, añade el servicio para que todas tus necesidades queden bien cubiertas. Aquí mismo es posible seleccionar la clase.

Pero si no puedes gastar de más o te sientes satisfecho con cualquier lugar, espera a que te asignen uno aleatorio durante el proceso de check-in.

Ahora sí: con estos consejos ya estás listo para obtener la mejor experiencia en tu próximo viaje.

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