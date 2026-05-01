Durante el Tianguis Turístico 2026, Guanajuato hizo varios anuncios, entre los que destaca la confirmación de 2 nuevos vuelos directo: hacia Madrid y Vancouver.

“Tenemos uno de los aeropuertos en el top 10 de México. El año pasado registró un tráfico de 3.3 millones de pasajeros y eso muestra su nivel”, dice en entrevista María Guadalupe Robles León, titular de la Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato.

Vuelo de Guanajuato a Vancouver

“Con Canadá, hace varios años habíamos dejado en la mesa las negociaciones y se quedaban en el tintero”, pero ya es oficial el primer vuelo directo del Aeropuerto Internacional de Guanajuato a la ciudad de Vancouver.

Foto: Mike Benna. Unsplash

De acuerdo con Robles León, será operado por Flair Airlines, aerolínea canadiense de bajo costo, e iniciará operaciones el 3 de octubre con una frecuencia semanala. “A los 3 meses se espera que sean dos frecuencias, aunque ellos (Flair Airlines) estarán ‘midiendo’ el mercado”.

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Desde el pasado 22 de abril se inició la venta de boletos en el sitio web de la compañía aérea. “El pasaje redondo tiene un costo de 7,500 pesos, aproximadamente”, señala.

“Los canadienses quieren venir a México y esto abre esa oportunidad”, asegura.

Vuelo de Guanajuato a Madrid

El segundo vuelo internacional anunciado es la conexión directa entre Guanajuato y el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, al que describe como “un vuelo soñado porque España siempre ha estado en el top 3 de nuestros mercados emisores internacionales”.

Además, “la inversión de guanajuatenses en España y de españoles en Guanajuato está creciendo. Si se ve desde el punto de vista económico, hay un gran movimiento, pero también para al turismo”.

Foto: John Waco Jr. Unsplash

El vuelo será operado por Air Europa, la tercera aerolínea más grande del país ibérico.

María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato dice que serán 2 frecuencias semanales en una primera etapa.

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Las tarifas promedio de los boletos todavía no están confirmadas, pero sí señala que se está “esperando que se abra venta el segundo trimestre de este año e inicie operaciones en 2027, aunque hay muchísimas posibilidades que pueda ser antes”.

Finaliza compartiendo que, con este vuelo “se consolida no solamente el mercado español, sino que nos abre la puerta a Europa”.

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