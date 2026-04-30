La oferta de parques temáticos de la Riviera Maya crece, pues en el pueblo mágico de Cozumel abrió Kuzá Beach & Adventure Park.

Durante el Tianguis Turístico 2026 se presentó oficialmente este novedoso destino. Te contamos cómo es.

¿Dónde está el el nuevo parque acuático y de aventura en Quintana Roo?

Kuzá Beach & Adventure Park se encuentra al sur del pueblo mágico de Cozumel, sobre la carretera Costera Sur, en el kilómetro 18 + 244.

Foto: Kuzá Beach & Adventure Park

En Playa Palancar, frente al Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, ocupa un terreno de 66 hectáreas, de las cuales el 91% es área natural conservada, con 4 ecosistemas: playa, selva, manglar y arrecifes de coral.

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Desde el centro de Cozumel son unos 25 minutos.

¿Qué hacer en el nuevo parque acuático y de aventura de Cozumel?

El nuevo parque acuático y de aventura tiene acceso directo a Playa Palancar, de aproximadamente 1 kilómetro de largo, aguas de color turquesa y fina arena blanca.

Se divide en una zona familiar, VIP y 'solo adultos'.

En todas hay camastros y con opción de practicar kayak, paddleboard o esnórquel, una de las actividades ‘estrella’ por la abundante vida marina y arrecifes en la zona.

Foto: Kuzá Beach & Adventure Park

El parque ocupa 15,000 metros cuadrados de extensión, siendo el más grande del pueblo mágico de Cozumel.

Cuenta con 4 toboganes de hasta 26 metros de altura, un río lento de 200 metros de largo y albercas de distintas profundidades.

Si te gusta la aventura, se pueden realizar tours en buggy por la naturaleza o lanzarse de un circuito de 4 tirolesas de hasta 24 metros de altura, por encima de grandes extensiones de selva maya con vistas del Caribe mexicano.

Foto: Kuzá Beach & Adventure Park

Kuzá Beach & Adventure Park tiene 4 restaurantes con gastronomía nacional e internacional, así como 7 bares distribuidos por la propiedad.

Todo el día y en distintas zonas se presentan espectáculos folclóricos de México.

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Los guías de Kuzá también te llevan a hacer esnórquel al banco de arena El Cielo, famoso por ser el hábitat de un gran número de estrellas de mar de la especie cojín.

¿Cuánto cuesta entrar al nuevo parque acuático y de aventura de Cozumel?

Hay distintos tipos de entrada, aunque el estándar es el day pass y tiene un costo de $882 pesos por persona.

Incluye entrada todo el día, acceso a la playa, senderos naturales y actividades familiares.

Foto: Kuzá Beach & Adventure Park

Otros paquetes:

Kuzá Escape: $1,422 pesos por persona. Incluye buffet, bar ilimitado con bebidas nacionales, kayak y paddleboard.

Kuzá Full Experience $1,962 pesos por persona. Además, incluye circuito de tirolesas, piscinas, toboganes, río lento y áreas de juego.

Kuzá Adventure + El Cielo: $2,682 pesos por persona. Esta opción incluye las amenidades anteriores y un tour guiado al banco de arena El Cielo.

Para más información, visita el sitio web: kuzapark.com

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