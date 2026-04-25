Sí buscas toboganes extremos y albercas, Hurricane Harbor Oaxtepec, el parque acuático de Six Flags, puede ofrecerte todo eso y más a menos de 2 horas de CDMX, en el estado de Morelos.

Rodeado de naturaleza y con atracciones llenas de adrenalina, es el sitio ideal para escapar en los próximos puentes vacacionales y fines de semanas largos.

Six Flags Oaxtepec tiene el tobogán más alto de la cadena. Foto: SixFlags Oaxtepec

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Qué atracciones hay en Hurricane Harbor Oaxtepec

Hurricane Harbor, el parque acuático de Six Flags en Oaxtepec tiene más de 30 toboganes y zonas temáticas como:

Splash Island: isla acuática con una estructura de casa del árbol tropical, acompañada con toboganes y cascadas.

Adventure River: un río lento para relajarse y refrescarse mientras se recorre el parque.

Anaconda: un recorrido con giros y saltos sobre el agua.

King Cobra: tobogán para lanzarse a toda velocidad con una caída que salpica agua.

Tornado: atracción para subir a un inflable en grupos de 4 y descender hacia un embudo gigante.

Volcano Blaster: tobogán con más de 10 metros de altura para lanzarse recostado.

Big Surf: para esquivar olas.

Coconut Bay: juegos para niños y niñas.

Hurricane Harbor ofrece otros servicios e instalaciones:

Zonas de descanso gratuitas

Renta de lockers

Renta de cabañas

Canchas de voleibol

Restaurantes con opciones: tacos, burritos, cecina, snacks, hot dogs...

Zona Food Garden, espacio destinado para ingresar con alimentos propios y compartirlos en familia. El costo de acceso es adicional.

Las atracciones infantiles de Six Flags Oaxtepec son seguras y cuentan con vigilancia. Foto: SixFlags Oaxtepec

Cuánto cuesta la entrada a Hurricane Harbor Oaxtepec en 2026

Hurricane Harbor Oaxtepec cuenta con varios tipos de entradas con beneficios específicos:

Boleto por un día, desde $460 pesos. Válido únicamente para el día de visita que reservaste. Incluye acceso a todas las atracciones.

Boleto de grupo, desde $430 pesos por person.Válido solo en el día de visita reservado, para grupos de 20 a 99 personas e incluye acceso a todas las atracciones.

Ninguno de los anteriores boletos incluye alimentos, bebidas, mercancía, estacionamiento y servicios adicionales.

Pase VIP: si ya tienes un pase anual de Six Flags México, con ese mismo puedes entrar a Oaxtepec.

El Silver Pass cuesta $1300, el Gold Pass tiene un precio de $1500 y el Prestige Pass vale $1999.

Todos incluyen acceso rápido e ilimitado a las atracciones, una comida a elegir y un refresco mediano.

Con tu Pase Anual también puedes entrar a Six Flags Oaxtepec. Foto: SixFlags Oaxtepec

Cómo llegar a Hurricane Harbor Oaxtepec desde CDMX

El parque acuático de Six Flags opera de miércoles a domingo desde las 10:00 a las 18:00 horas. Lunes, martes y feriados no ofrece servicio.

Otro servicio adicional de Six Flags Oaxtepec es el transporte redondo, que se contrata con un costo de $490 en entradas regulares, y $250 con pase anual.

¿Desde dónde sale? Los autobuses funcionan en 9 rutas con diversos puntos de salida desde la CDMX y Área Metropolitana:

Parque Naucalli

Six Flags México

Villa de Cortés

18 de marzo

Acatitla

Parque Tezontle

Centro Médico

Plaza Aragón

Alcaldía Iztacalco

El horario de partida se selecciona en el mismo momento en que se compran las entradas en el portal del parque. La única recomendación es llegar 15 minutos antes para la salida y el regreso.

Dirección: Autop. México - Cuautla Km. 27 + 200, Centro, 62738 Oaxtepec, Morelos.

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