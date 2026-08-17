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Milán. Un turista estadounidense murió tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna, en Sicilia, mientras hacía senderismo en una zona que estaba cerrada a los visitantes debido a la reciente actividad volcánica, informaron el lunes los bomberos italianos.
El hombre, de 29 años y procedente de Kansas, fue rescatado en helicóptero después de que el rayo lo alcanzara la noche del domingo en un área expuesta por encima de la línea de árboles. Posteriormente, personal médico certificó su muerte. Su nombre no se hizo público.
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Las autoridades han cerrado amplias zonas de la ladera del volcán a los excursionistas debido a la prolongada actividad del Etna, que obligó a cerrar el aeropuerto de la cercana Catania durante la mayor parte de la semana pasada.
Funcionarios señalaron que, en las últimas décadas, más personas han muerto en el Etna por rayos que por actividad volcánica. Las últimas muertes relacionadas con erupciones en el volcán más activo de Europa ocurrieron en 1987.
ss
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