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Berlín. La proporción de jóvenes que ni estudia ni trabaja ha aumentado en Alemania en los últimos años entre las personas de 20 a 24 años, al pasar de un 8,8% en 2022 a un 10% en 2025, lo que se traduce en uno de cada 10 jóvenes del país, informó este lunes la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis.
A pesar del aumento registrado en Alemania, la proporción es relativamente baja en comparación con el conjunto de la Unión Europea (UE), donde la tasa fue del 12,9% en 2025.
Las proporciones más bajas se registraron en Países Bajos (5,6%), Suecia (7,3%) y Chequia (7,6%), mientras que en Rumanía (22,8%), Bulgaria (17,3%) y Francia (16,2%) se constataron las mayores proporciones de jóvenes ninis, según Destatis.
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Entre las mujeres en dicha franja de edad, la proporción de quienes ni estudian ni trabajan en Alemania es ligeramente mayor que entre los varones, un 10,5% entre ellas frente al 9,6% de ellos.
En el conjunto de la UE, las cifras fueron del 13,2% entre las mujeres jóvenes y del 12,5% entre los varones.
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En cuanto a la situación de los jóvenes en las grandes ciudades y en las zonas rurales, el panorama es desigual.
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En Alemania, los jóvenes de las grandes ciudades tenían más probabilidades de ni estudiar ni trabajar (10,6%) que los de las zonas rurales (7,9%).
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En el conjunto de la UE ocurría lo contrario: los jóvenes de las zonas rurales se veían afectados con mucha mayor frecuencia (15,4%) que los de las grandes ciudades (11,5%).
Existen diferentes razones por las que los jóvenes de 20 a 24 años no participan ni en actividades educativas ni en el mercado laboral.
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Según datos de 2024 del Informe Nacional de Educación de Alemania, el 25% buscaba trabajo y se consideraba desempleado.
En cambio, el 66% no estaba disponible para el mercado laboral, otro 6% iba a comenzar próximamente una formación profesional o estudios universitarios, mientras que un 4% estaba a punto de comenzar un nuevo empleo.
Entre los jóvenes que no participaban en el mercado laboral, el 20% señaló las responsabilidades de cuidado como motivo y el 18% las limitaciones de salud, en tanto que otro 17% no buscaba trabajo por motivos relacionados con la educación, posiblemente porque estaba esperando una plaza universitaria o de formación profesional.
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