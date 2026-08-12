Bruselas.- La Comisión Europea (CE) envió a la ciudad autónoma española de Ceuta a un equipo de la Dirección General de Migraciones e Interior para analizar sobre el terreno la situación migratoria y evaluarla "de primera mano", según anunció el comisario de la rama, el austríaco Magnus Brunner.

"Mi equipo está hoy en Ceuta para una evaluación de primera mano de la situación actual en el terreno. Junto con nuestras agencias Frontex (fronteras), Europol (policial) y EUAA (asilo), seguimos proporcionando todo el apoyo necesario", señaló Brunner en una publicación en sus redes sociales.

El comisario de Interior sostuvo además que el Ejecutivo europeo continúa "proporcionando todo el apoyo necesario" y añadió que se encuentran "listos para intensificarlo aún más", si el gobierno de España lo solicitara.

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En la actualidad, Frontex cuenta con un despliegue de 30 trabajadores en Ceuta, ubicada en el norte de África.

El lunes Brunner mantuvo conversaciones de seguimiento con estas agencias europeas de fronteras para hacer balance de la situación y analizar en qué ámbitos se puede prestar apoyo.

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También debatieron formas para evitar este tipo de situaciones en el futuro, aunque no se discutió sobre un hipotético respaldo sobre el terreno a España, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha formulado por ahora ninguna solicitud en este sentido, según confirmaron a EFE fuentes comunitarias.

El despacho de este equipo de la CE se produce tras el episodio migratorio vivido en la ciudad española a finales de julio, cuando más de 70 mil personas entraron de forma irregular desde el fronterizo Marruecos, la mayoría de los cuáles regresaron poco después a su país, pero que desató una crisis humanitaria en la ciudad y fricciones entre los socios europeos.

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