En una Selección Mexicana Sub-20, la idea futbolística no es el único problema; la edad y el manejo de las emociones también juegan. Por eso, de acuerdo con Andrés Lillini, Alex Diego era el indicado para liderar a esta generación.

Pero eso quedó atrás. Ya con los boletos al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 en las manos, pensar a futuro es lo más importante. Llegó la hora de enfrentar otra realidad, la de buscar consolidación en la Liga MX.

“Siempre digo que hay que tener mucha mesura con los jugadores, tampoco volarlos y pensar que ellos, ya por ganar un Sub-20, tienen que regresar a su equipo y trabajar en Primera División. Esas son cosas que ellos tendrán que enfrentar en su club, ganarse un lugar y ser consistentes”, declaró Diego, estratega de la Sub-20.

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El entrenador de la Selección con límite de edad se niega rotundamente a enviar mensajes a los clubes y a la Liga MX; de hecho, explica sus motivos. Para él, no hay nada más determinante que lo hecho en el campo.

“Me parece que mandar un mensaje a clubes se vuelve un tema muy vacío. El mensaje más poderoso que pueden mandar los jugadores es respondiendo en la cancha; después, ellos tendrán que regresar y ahí demostrar —día a día— si están dispuestos para estar en Primera División”, aseveró Diego, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

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“Esos mensajes de voz pierden valor si en la cancha no se representan como debe ser. Eso que hacen aquí, lo deben llevar a cabo allá. El jugador tiene que ser responsable y ganarse su lugar. Yo no puedo decirle al técnico que los tiene en el día a día qué debe hacer con ellos”, concluyó el joven timonel.

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