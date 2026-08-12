Ciudad Juárez.- En las últimas horas creció la tensión entre los habitantes de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, debido al reporte de retiro de visas por turismo de parto.

Desde inicios de esta semana en grupos de redes sociales, ciudadanos que a diario cruzan de Juárez hacia El Paso aseguraron haber visto casos de mujeres a quienes los agentes del CBP les retiraban la visa de turista por haber tenido a sus hijos en ese país.

Otras mujeres dieron a conocer su testimonio, donde en algunos casos, pese a que pagaron el parto el documento les fue retirado.

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“Me acaban de quitar mi visa en el Puente Libre, tengo dos hijos y pagué sus partos en el hospital Las Palmas, todo legal nunca he pedido ayuda y solo me comentó que había utilizado mi visa de mala manera por tener mis partos en suelo estadounidense y no me dejaron alegar, nada me tuvieron en el cuartito 5 horas y al final me cortaron la visa con unas tijeras. Tengan mucho cuidado y esperen a que todo se tranquilice mejor”, publicó de manera anónima una mujer en el grupo de Facebook Reporte de Puentes.

El abogado de migración local, Arturo Vázquez, pidió a las mujeres que estén en esa situación, es decir las mamás que tuvieron hijos en Estados Unidos y que tienen visa láser o de turista, no crucen en un par de meses hasta que ACLU demande al Poder Ejecutivo y un juez federal determine que la orden del presidente Donald Trump no es constitucional.

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El abogado de manera gratuita está ofreciendo ayuda a las madres afectadas y en un solo día lo contactaron 94 personas para informarle que les habían quitado la visa en el Puente por haber tenido hijos ciudadanos.

“Mi sugerencia es que no crucen la frontera en un par de meses hasta que se calme esta situación existente”, afirmó el abogado.

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De momento el especialista está realizando una lista de todas las mamás que les hayan quitado la visa láser en el Puente por haber tenido hijos en Estados Unidos, ya que afirmó se presentará una demanda en corte federal pidiendo que un juez determine que la orden del presidente es inconstitucional.

El UNIVERSAL publicó el pasado 5 de agosto que EU había incrementado el retiro de visas de turistas a madres que tuvieron a sus hijos en los Estados Unidos, debido a que los considera carga pública.

Debido a esta situación en Juárez se ha reportado incluso una disminución en las filas de los cruces fronterizos en los últimos días.

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