Las vacaciones de verano aún no terminan; si eres padre o madre de familia, seguramente estás buscando actividades para mantener entretenidos a tus peques, y Krispy Kreme tiene una opción.

Y es que, recientemente, la marca ha anunciado un taller de donas para que se diviertan aprendiendo a decorarlas. Si quieres saber cómo asistir, aquí te lo decimos.

¿De qué trata el taller decoración de donas de Krispy Kreme?

Para participar en el taller, primero que debes hacer es adquirir media docena de donas glaseadas en Krispy Kreme México y presentar tu ticket ante el activador responsable.

Con este comprobante, los menores de 5 a 12 años obtienen su entrada a la actividad de decoración, donde ponen en práctica su creatividad. Aproximadamente, la experiencia dura 20 minutos.

Además, las personas que compren su media docena de donas también pueden recibir un set de gomas, obsequio pensado para el regreso a clases. La entrega de dicho artículo es hasta agotar existencias.

Este taller propone una experiencia única para disfrutar una dona. Foto: Pexels

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¿En qué sucursales se imparte este taller de Krispy Kreme?

Si tienes un niño, niña o sobrino en casa, y además disfruta las actividad creativas, este taller de Krispy Kreme es para ustedes. Se llevará a cabo el jueves 13 de agosto desde las 15:00 a las 19:00 horas, en sucursales seleccionadas:

Paseo del Carmen Cancún

Av. Sur con 1a Sur S/N, Manzana 8, Lote 1, Centro, C.P. 77710, Solidaridad, Quintana Roo.

Paseo Querétaro

Anillo Vial Fray Junípero Serra 7901, C.P. 76146, La Purísima, Querétaro.

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San Jerónimo

Av. San Jerónimo 630, La Otra Banda, C.P. 01090, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Teatro de Donas Chihuahua D1

Dentro de Distrito Uno, Av. Francisco Villa, esquina con Periférico de la Juventud, Chihuahua.

Teatro de Donas Gourmetería

Av. Adolfo López Mateos Sur 1710-A, San José del Tajo, La Tijera, C.P. 44645 Palomar, Jalisco.

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Teatro de Donas Interlomas

Vía Magna, Mz. 3, Lote 13-16, Bosque de las Palmas, C.P. 52786, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Teatro de Donas León

Boulevard Juan Alonso de Torres Poniente No. 1201, Villas del Juncal, C.P. 37160, León, Guanajuato.

Teatro de Donas Mérida

Avenida Prolongación Paseo Montejo 369, Benito Juárez, C.P. 97000, Mérida, Yucatán.

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Teatro de Donas Monterrey

Humberto Lobo 540 A y 540 B, Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León.

Teatro de Donas Polanquito

Av. Emilio Castelar 111, esquina con Oscar Wilde, Polanco III Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Teatro de Donas Puebla

Av. Zeta del Cochero 403, Reserva Territorial Atlixcáyotl, C.P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla.

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Teatro de Donas Torreón

Boulevard Independencia 3745 Oriente, Residencial El Fresno, C.P. 27018, Torreón, Coahuila de Zaragoza.

Teatro de Donas Unicenter

Av. Real Acueducto 160, Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco.

Teatro de Donas Veracruz

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3421, C.P. 91700, Boca del Río, Veracruz.

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Si buscas un plan para mantener entretenidos a tus peques, el jueves de decoración de donas de Krispy Kreme tiene que estar en tu lista de actividades para disfrutar estas vacaciones.

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