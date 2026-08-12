Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de Andrés A. M., de 78 años, quien fue capturado con orden de aprehensión en una localidad de Orinda, Rosales, en el estado de Chihuahua, como presunto responsable del asesinato de un hombre y su hijo.

El hecho quedó grabado en un video que se hizo viral durante el fin de semana en donde se ve al detenido dispararle a las víctimas, donde uno de ellos quedó sin vida en el lugar y el otro fue trasladado a recibir atención médica.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, informó que tras un orden de aprehensión se logró la detención de Andrés A. M., quien tiene 78 años de edad, y está acusado del delito de homicidio calificado y lesiones, en perjuicio de dos masculinos.

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La detención se llevó a cabo el martes 11 de agosto, en localidad de Orinda, en el municipio de Rosales, con el apoyo del personal de la Policía Municipal, y fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación en la región Meoqui, quien continuará con las indagatorias.

Andrés A. M. es investigado bajo la causa penal 465/2026, en el Distrito Judicial Abraham González, por el homicidio de Armando O. M. de 62 años, y las lesiones causadas a Isaac O. M., de 34 años, en hechos ocurridos este pasado jueves 6 de agosto, en el municipio de Julimes.

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En conferencia de prensa, la FGE detalló que el móvil de este hecho habría sido una pugna entre los afectados, por una superficie de un terreno en la comunidad de La Regina, en Julimes.

De momento se continuará con las investigaciones del hecho y las audiencias correspondientes para la vinculación o no a proceso.

afcl/LL