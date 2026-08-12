El cuento de hadas de Georgina Rodríguez ya tuvo su “felices para siempre”; y es que, después de 10 años de relación, la influencer unió su vida a la de uno de los futbolistas más destacados del mundo, Cristiano Ronaldo.

La noticia fue confirmada por la pareja la tarde de ayer, cuando compartieron en redes sociales una fotografía en la que presumieron sus alianzas y dejaron ver que finalmente habían dado el paso que durante años habían esperado sus seguidores.

En la imagen, sencilla pero significativa, aparecieron las manos de los recién casados, entrelazadas y al pie de foto se leía "C y G".

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Pero antes de convertirse en marido y mujer, Ronaldo y Georgina recorrieron un camino que comenzó en 2016, y que no siempre estuvo rodeado del glamour y la felicidad que juntos han construido.

Sus vidas se cruzaron en Madrid, hace una década. En ese entonces ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci, mientras que él ya era una de las grandes figuras del futbol mundial y del Real Madrid.

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Ambos han declarado que fue amor a primera vista, a pesar de que esa primera vez no fue precisamente perfecta. Rodríguez confesó que al verlo se sintió tan apenada que; incluso, le dio vergüenza de mirarlo a los ojos.

"Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: '¿Qué me pasa?'No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, dijo en su documental "Soy Georgina".

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Fuente: Instagram @cristiano

Ronaldo se convirtió en cliente habitual del lugar, hasta que coincidieron en una fiesta de la marca, el resto simplemente fluyó. Comenzaron a salir, fueron captados juntos varias veces y el mundo se preguntaba ¿quién era la joven afortunada?

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El secreto se reveló en 2017, cuando nació su primera hija Alana Martina. Georgina comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en la familia del futbolista, junto a Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo, frutos de relaciones pasadas.

Pero, hasta para una de las familias más mediáticas, la vida les tenía preparado un duro golpe. En 2021 anunciaron que se convertirían de nueva cuenta en padres, ahora de los mellizos Ángel y Esmeralda. Lamentablemente, durante el parto el pequeño murió, experiencia que los marcó para siempre, pero de la que salieron adelante juntos.

FOTO: INSTAGRAM

A la par de su relación, Georgina también empezó a tener éxito en el medio. Llamó la atención de diferentes marcas de lujo de las que se convirtió en embajadora, además, du presencia en redes sociales la convirtió en una de las influencers más destacadas.

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Se unió a los bienes raíces, la moda y el mundo del "wellness" como empresaria y protagonizó su propia serie documental "Soy Georgina".

El compromiso llegó en agosto de 2025, cuando Georgina mostró en redes sociales el espectacular anillo que recibió de Ronaldo. Para entonces, la boda ya no parecía una posibilidad lejana, sino el siguiente paso de una relación que fue bautizada como la de la "cenicienta moderna".

El anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: Instagram @georginagio

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