La proliferación de ofertas de empleo falsas en redes sociales y espacios informales exhibe un vacío en la regulación laboral en México que puede derivar en consecuencias graves, incluso mortales, advirtió Víctor Hugo Pérez, tras el caso de Edith Guadalupe, quien fue hallada sin vida en la alcaldía Benito Juárez luego de acudir a una supuesta entrevista de trabajo.

El especialista del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana CDMX, señaló que es urgente establecer mecanismos que obliguen a verificar la autenticidad de las vacantes, así como impulsar campañas de alfabetización laboral para que las personas identifiquen señales de alerta antes de postularse.

Advirtió que el problema va más allá de fraudes aislados y responde a una falla estructural: un mercado laboral precarizado que empuja a miles de jóvenes a buscar empleo en entornos sin regulación, donde no existen garantías mínimas de seguridad.

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“La urgencia por trabajar termina pesando más que la posibilidad de cuestionar una oferta”, explicó, al subrayar que la necesidad económica reduce la capacidad de detectar riesgos, incluso cuando hay indicios claros de engaño.

En este contexto, la informalidad se convierte en un factor clave. Durante años ha operado como una salida ante la falta de empleos formales, pero también ha normalizado un entorno sin controles, donde cualquier persona puede publicar una vacante sin acreditar identidad, domicilio o condiciones laborales reales.

El académico alertó que esta ausencia de vigilancia facilita esquemas de engaño que se aprovechan de personas con ingresos bajos o trayectorias laborales inestables, particularmente jóvenes que enfrentan salarios precarios y escasas oportunidades.

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El riesgo, añadió, se agrava en el caso de las mujeres. Las brechas salariales, las limitaciones de tiempo por responsabilidades de cuidado y la falta de opciones formales las colocan en una posición de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de engaños.

Muchas ofertas fraudulentas, explicó, se diseñan precisamente bajo esquemas de trabajo doméstico o de cuidados, lo que incrementa su credibilidad entre quienes buscan empleos flexibles.

A esto se suma la falta de un sistema de cuidados sólido, lo que reduce aún más las alternativas laborales y expone a las mujeres a aceptar condiciones inseguras.

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Pérez subrayó que a diferencia de otros fraudes como los financieros, las vacantes falsas no han sido atendidas con la misma urgencia: no hay protocolos claros, campañas masivas ni herramientas accesibles para verificar su legitimidad.

Frente a este escenario, planteó la necesidad de una intervención integral del Estado que combine la regulación obligatoria de ofertas laborales con el fortalecimiento del empleo formal, a fin de reducir la dependencia de canales informales y los riesgos asociados a ellos.

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