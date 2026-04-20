La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que sostuvo una reunión con Servidores de la Nación en Durango para agradecer su trabajo que “hace posible que el bienestar llegue hasta el último rincón de México”.

A través de redes sociales, Montiel Reyes expresó que “ustedes son la fuerza que sostiene la transformación, con compromiso y profundo amor por el pueblo”.

Secretaria de Bienestar se reúne con Servidores de la Nación en Durango (20/04/2026). Foto: Especial

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Además, a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, les reconoció por hacer que México florezca con justicia y bienestar.

Durante los últimos días la funcionaria también ha sostenido reuniones en Oaxaca, Sinaloa, Nayarit y Mérida.

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