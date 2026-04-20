Más Información

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida

Brugada: 3 personas fueron cesadas por el caso Edith Guadalupe; "no podemos permitir que funcionarios actúen de esa forma"

Brugada: 3 personas fueron cesadas por el caso Edith Guadalupe; "no podemos permitir que funcionarios actúen de esa forma"

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

La secretaria de Bienestar, informó que sostuvo una reunión con Servidores de la Nación en Durango para agradecer su trabajo que “hace posible que el bienestar llegue hasta el último rincón de México”.

A través de redes sociales, Montiel Reyes expresó que “ustedes son la fuerza que sostiene la transformación, con compromiso y profundo amor por el pueblo”.

Secretaria de Bienestar se reúne con Servidores de la Nación en Durango (20/04/2026). Foto: Especial
Secretaria de Bienestar se reúne con Servidores de la Nación en Durango (20/04/2026). Foto: Especial

Lee también

Además, a nombre de la presidenta, les reconoció por hacer que México florezca con justicia y bienestar.

Durante los últimos días la funcionaria también ha sostenido reuniones en Oaxaca, Sinaloa, Nayarit y Mérida.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]