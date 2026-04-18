Más Información
Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa
EN VIVO: Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan diálogo en materia comercial; sigue el minuto a minuto de la cumbre de la democracia
Hallan con vida a Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo de Agua Potable de Malinalco; había sido privado de la libertad
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se reunió en Sinaloa con Servidores de la Nación para reconocer su compromiso y el trabajo que llevan a cabo todos los días en el territorio.
A través de redes sociales, la titular de la Secretaría de Bienestar expresó que “su labor demuestra que el bienestar se construye caminando y cerca de la gente”.
Lee también Publican en el DOF decreto que crea Servicio Universal de Salud; destaca credencialización
Además, agradeció en nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, su esfuerzo con la intención de que el bienestar esté presente en todos los rincones del país.
Durante los últimos días la funcionaria ha sostenido reuniones en Nayarit y Mérida e indicó que “la transformación avanza en cada rincón. Han sido años de lucha, de caminar juntos y de no rendirse”.
Hospitalizan a Jesús Murillo Karam por derrame cerebral; estaba en prisión domiciliaria por caso Ayotzinapa
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]