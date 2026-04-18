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La secretaria de Bienestar, , se reunió en con Servidores de la Nación para reconocer su compromiso y el trabajo que llevan a cabo todos los días en el territorio.

A través de redes sociales, la titular de la Secretaría de Bienestar expresó que “su labor demuestra que el bienestar se construye caminando y cerca de la gente”.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en Sinaloa. Foto: Especial
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en Sinaloa. Foto: Especial

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Además, agradeció en nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, su esfuerzo con la intención de que el bienestar esté presente en todos los rincones del país.

Durante los últimos días la funcionaria ha sostenido reuniones en Nayarit y Mérida e indicó que “la transformación avanza en cada rincón. Han sido años de lucha, de caminar juntos y de no rendirse”.

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dft

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