En su edición vespertina de este viernes, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se crea el Servicio Universal de Salud del gobierno de México.

Destaca que la participación de las instituciones será de acuerdo a sus capacidades y la Secretaría de Salud ejercerá la rectoría.

Indica que se crea el Servicio Universal de Salud del gobierno de México "como mecanismo obligatorio de coordinación e integración operativa entre las instituciones públicas federales que prestan servicios de salud y que forman parte del mismo, y de los servicios de salud de las entidades federativas que se adhieran a este".

"A fin de garantizar el derecho a los servicios de salud del pueblo de México y de impulsar el acceso universal, progresivo, efectivo, oportuno, continuo, de calidad y sin discriminación alguna a todas las personas, considerando el nivel de atención médica que requieran así como la capacidad instalada, financiera y presupuestaria de cada institución que lo integre".

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El Sistema, indica el decreto, consiste en una red integral e integrada de prestación de servicios de salud compuesta por la capacidad instalada compartida de forma interinstitucional entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del IMSS-Bienestar, los hospitales y unidades médicas de Petróieos Mexicanos (Pemex).

También los Hospitales Federales de Referencia, los Institutos Nacionales de Salud, las unidades médicas a cargo de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y las otras instituciones prestadoras de servicios públicos de salud que decidan adherirse.

"Sin perjuicio de su capacidad financiera, disponibilidad presupuestaria y sin menoscabo en la calidad de los servicios que las instituciones prestan a su población objetivo", destaca.

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"Esta red operará mediante el intercambio de servicios de salud, a través de un esquema de compensación presupuestaria y financiera, mediante la operación de los instrumentos jurídicos que se determinen, en cuyo caso la institución a la que pertenece la persona que recibe el servicio médico deberá compensar los gastos correspondientes a la institución que lo otorga", refiere el decreto.

Señala que esto permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura y los servicios de las instituciones que la integren, al trabajar coordinadamente a través de instrumentos jurídicos y mecanismos de acceso a los servicios que se establezcan en los lineamientos de operación que al efecto emita la Secretaría de Salud, en coordinación con los comités interinstitucionales especializados.

El Sistema Universal de Salud contará con un padrón nacional que se integrará a partir de que las personas se registren para solicitar la expedición de su credencial de salud. Dicho registro será gratuito, utilizando como identificador único la Clave Única de Registro de Población (CURP).

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La credencial de salud estará vinculada con la CURP y facilitará a la población el acceso a los servicios de salud que otorgue la red de servicios integrales del Sistema Universal.

La credencial de salud contendrá un "Código QR" que permitirá validar los datos contenidos, así como visualizar en tiempo real la institución en la que se encuentra registrado como derechohabiente o beneficiaria la persona titular de la credencial.

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