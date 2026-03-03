Más Información

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido

Reforma electoral: ¿qué no le gusta a los aliados de Morena?; esto es lo que atora al proyecto

La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

Reestructura de TV Azteca no afecta el perfil crediticio de Elektra: Moody’s; regulación mitiga riesgos potenciales

La presidenta hizo un llamado a toda la población mexicana para que se registre en el proceso de credencialización universal de salud, que iniciará a partir del 2 de abril de este año, pero ¿qué es la credencialización?

¿Para qué sirve la credencialización de la salud?

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum Pardo, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer el Sistema Universal de Salud, permitiendo que las personas puedan atenderse en cualquier institución del sector público, como el , independientemente de cuál sea su derechohabiencia.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo destacó que este proceso forma parte de la transformación del sistema de salud, y tiene el fin de garantizar un trato "preciso, amable y digno" para todos los ciudadanos y avanzar hacia un sistema de cobertura universal antes de que termine el sexenio.

La Mandataria federal señaló que la credencial permitirá contar con una identidad de salud y un expediente médico individualizado, que podrá ser usado incluso para diagnósticos automatizados con apoyo de tecnologías como la

¿Cuáles son los detalles del proceso?

  • El registro de datos para la credencialización se llevará a cabo a partir del 2 de abril de 2026, organizado por letra y edad.
  • La credencial estará disponible en formato físico y digital, e incluirá información como nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y tipo de sangre. 
  • Servirá para identificar la derechohabiencia de las personas y registrar la unidad de salud más cercana al domicilio de cada uno.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para llevar a cabo esta credencialización, el gobierno federal desplegará 2 mil 898 módulos de atención con hasta 10 estaciones de registro en cada uno y más de 9 mil 790 operadores capacitados.

A través de este mecanismo se busca garantizar el como un derecho accesible para toda la población mexicana, así como promover una mayor identificación de cada persona dentro del sistema de salud público.

