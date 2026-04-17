Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó que haya riesgos de gobernabilidad en el país.

—“¿Cuáles son los tres riesgos en materia de gobernabilidad del país en este momento?”, se le preguntó.

—“Si usted me dice si hay una cuestión de riesgos, pues los que se ven diario. No hay una cuestión así que usted dijera: este es el riesgo de hoy. Más bien vemos todos los días las problemáticas que nos plantean, no solamente por parte de los ciudadanos, a veces por parte de las autoridades donde también intervenimos (...)”, respondió.

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En la conferencia mañanera de este viernes 17 de abril en Palacio Nacional, en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación aseguró que se brinda atención a todos los grupos que se manifiestan.

“Se atiende a todas y a todos, no hay una exclusión para alguien que nosotros digamos ´a ese no y a ese sí´. El diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación está abierto permanentemente, y la mesa está puesta y dispuesta”, dijo la encargada de la política interna del país.

“Todos los días se atiende una buena cantidad de problemáticas”, añadió.

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