Alistan inauguración del Tren al AIFA; Rosa Icela Rodríguez dice que podría ser el fin de semana del 25 y 26 de abril

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que la inauguración del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría ser el próximo fin de semana del 25 y 26 de abril.

En la conferencia mañanera de este viernes 17 de abril en Palacio Nacional, en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rodríguez recibió una comunicación con esta fecha del director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous.

Lajous refirió que aún se tiene que confirmar la fecha con la presidenta Claudia Sheinbau, quien viajó a Barcelona a un encuentro de gobiernos progresistas.

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“En principio sería el próximo fin de semana”, mencionó la secretaría de Gobernación al referir que “estamos en tiempo”.

Recalcó que “ya están listos para abrir a la brevedad”, pero “no es una fecha oficial”.

Pese a la instrucción presidencial de que el Tren al AIFA quedara listo para la Semana Santa, que ya pasó, se presentó un retraso por que se prevé una nueva fecha de inauguración.

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