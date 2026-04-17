EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum, 17 de abril

Este viernes 17 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum viaja a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

La Mañanera del Pueblo estará encabezada por la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

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Sheinbaum comparte itinerario de su visita a la cumbre de “gobiernos progresistas”

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en redes sociales que la Mañanera del Pueblo de este viernes 17 de abril estará encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La titular del Ejecutivo federal compartió su itinerario durante su visita a la cumbre de “gobiernos progresistas” en Barcelona, donde sostendrá reuniones con jefes de Estado y visitará la Súper Computadora.

Explicó que volaría a España este jueves por la noche y luego haría una escala en Madrid para abordar otro vuelo hacia Barcelona.

Detalló que sostendrá reuniones con jefes de Estado como Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España; Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; y Yamandú Ordi, de Uruguay.

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“Hay algunas reuniones bilaterales con los presidentes y después la reunión donde vamos a estar todos”, dijo.

La Mandataria federal también indicó que visitará la Súper Computadora en Barcelona, como parte del convenio establecido con el gobierno de México, “que ya hay varios temas que se están trabajando con el modelo de la Súper Computadora, entre ellos datos de agua, datos meteorológicos y otros datos que se están procesando”.

Además, precisó que sólo estará un día y medio en Barcelona y llegará a México el domingo.