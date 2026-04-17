Nextlalpan, Méx.— Ya fue concluida la construcción de los cinco Centros de Transferencia Modal (Cetram) para las estaciones de la ampliación del Tren Suburbano Buenavista-AIFA, adonde llegarán las unidades de transporte público, a días de que sea inaugurada la ruta ferroviaria.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se documentó que en cuatro de los cinco Cetram ya no hay obreros trabajando y en la estación Prados Sur afinan detalles para la pasarela peatonal que permitirá el ascenso y descenso de los usuarios del tren.

El primer Cetram corresponde a la estación Cueyamil, en Tultitlán, el cual tiene cuatro islas instaladas, malla perimetral, luminarias y fue pavimentado con concreto hidráulico.

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Después está el paradero de la estación La Loma, la cual cambió de nombre, pues antes se llamaba Los Agaves. En ese espacio, construido junto a la avenida Recursos Hidráulicos, fueron instaladas tres islas para la llegada del transporte público.

La tercera estación es Teyahualco, en el municipio de Tultepec; sin embargo, ahí no se construyó un Centro de Transferencia Modal debido a que el gobierno federal no logró un espacio para ese fin.

Lo que se colocaron fueron las pasarelas peatonales para el ingreso de los pasajeros en cada extremo de la estación, del lado de la avenida Recursos Hidráulicos y en avenida Doctores.

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La siguiente estación, Prados Sur, sí cuenta con Cetram y es uno de los de mayor espacio; sin embargo, también se construyeron cuatro islas o bahías para la llegada del transporte público. Y de manera particular, a diferencia de los demás, su pasarela peatonal no será elevada, ya que los usuarios deberán subirla cruzando primero por la avenida hasta llegar al puente que se edifica con andamios tubulares.

La obra del paradero en la estación Cajiga, antes llamada Nextlalpan, es la más pequeña de todas y tiene espacio para estacionamiento con cinco cajones para las unidades de transporte público.

El último Centro de Transferencia Modal se encuentra en la penúltima estación del Suburbano, llamada Xaltocan, localizada en el municipio de Nextlalpan. Tiene cuatro islas y fue la primera obra de este tipo en ser terminada por el gobierno federal.

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Obras de mitigación

Vecinos del fraccionamiento Bosques de Tultitlán y la colonia Cocem sostuvieron ayer reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quienes les informaron que ya comenzó la construcción de un puente peatonal para conectar con la estación Cueyamil desde la avenida Recursos Hidráulicos, así como los trabajos de introducción de drenaje con una tubería de 48 pulgadas que conectará a la vialidad mencionada con el Boulevard Tultitlán, dirigiendo el flujo del agua hacia los drenes Buenavista y Cartagena.

Lo anterior forma parte de un pliego petitorio que presentaron los vecinos, luego de la manifestación que realizaron el pasado 26 de marzo, al bloquear por más de cuatro horas la vía José López Portillo, en Tultitlán.

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