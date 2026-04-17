Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), evitó responder si busca la gubernatura de San Luis Potosí, ante las elecciones de 2027 y sectores que la posicionan por Morena como candidata.

En la conferencia mañanera de este viernes 17 de abril en Palacio Nacional, en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación fue cuestionada al respecto:

—“¿Nos puede confirmar si irá la candidatura de la gubernatura de San Luis Potosí?”, se le preguntó,

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—“Primero, quiero decirle claramente que los temas electorales no son de esta tribuna”, respondió la titular de la Segob.

—“Y decirle que en todo caso estará en otra instancia cualquier decisión al respecto”, agregó.

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