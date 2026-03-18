La tarde de este miércoles, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en Cancún al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien el jueves sostiene un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió al mandatario alemán, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

En su agenda, Juan Ramón de la Fuente tiene previsto reunirse con las delegaciones empresariales alemanas que viajan con el presidente Steinmeier, además que acompañará a la presidenta Sheinbaum en las reuniones bilaterales con las respectivas comitivas.

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Canciller De la Fuente se reúne con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier (18/03/2026). Foto: Especial

"Alemania es el segundo mayor inversionista de la Unión Europea en México y el quinto a nivel global", destacó la Cancillería.

Agregó que ese país es el principal socio comercial de México entre los integrantes de la Unión Europea; al igual que nuestro país para el comercio alemán, dentro de América Latina.

"En 2025, el comercio total entre ambos ascendió a 27.3 mil millones de dólares y representó más del 30% del total comerciado con la UE", apuntó Relaciones Exteriores.

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