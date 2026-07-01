Culiacán, Sin. A 1 de julio. - Los festejos por el triunfo de la selección mexicana, en el Mundial de Futbol en el parador turístico de Mazatlán que se alargó por casi seis horas, con exceso de consumo de bebidas alcohólicas, culminó con riñas, en la que participaron hombres y mujeres, así como policías golpeados con botes bañados con cerveza.

A través de videos que se han divulgado en las redes sociales, se conoció que la euforia por la derrota de dos goles a cero contra el representativo del Ecuador concentró a cientos de aficionados, en el sitio conocido como las letras, los cuales, en un principio, celebraron con cánticos, “vivas” y conocimiento a la escuadra nacional.

Conforme transcurrió la madrugada de este miércoles, a las líneas de emergencia entraron decenas de llamadas para reportar continuas peleas colectivas, en las que participaron hombres y mujeres, por lo que, al intervenir los elementos de la policía, hubo resistencia a ser detenidos, por lo que les lanzaron botes y los bañaron con cerveza.

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La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito en Mazatlán no ha dado a conocer en forma oficial el saldo de personas de ambos sexos que fueron remitidos a barandilla por alterar el orden y verificar los negocios que expendieron bebidas alcohólicas en horarios prohibidos.

Pese a los cientos de aficionados que se dieron cita en esa glorieta, muy cercana a Palacio de Gobierno, las autoridades no reportaron incidentes mayores, la fiesta duro más de dos horas, donde ondearon banderas y entonaron el “cielito lindo”.

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En videos divulgados en redes sociales, se puede apreciar que el depuesto alcalde de la capital del estado, Jesús Estrada Ferreiro, quien enfrenta procesos judiciales por celebrar contratos de compras y arrendamientos de vehículos sin licitación pública, es lanzado en forma continua por los aires y es atrapado por varios jóvenes.

En la euforia de los festejos, el grito de insultos contra Rocha, comenzó a replicarse entre los asistentes a la glorieta Cuauhtémoc, como parte del desfogue de los ciudadanos que salieron a las calles a recuperar por unos momentos los espacios públicos que se han perdido por la situación de violencia.

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