Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa a través de La Mañanera del Pueblo sobre los temas más relevantes de su gobierno y resuelve preguntas de la prensa.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina desde Palacio Nacional y no te pierdas de las noticias más importantes.

Nación 08:30 AM Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, anuncia que la SEP va por 200 mil lugares más en nivel bachillerato con clases sabatinas e híbridas para facilitar el acceso a la educación de los jóvenes.

“Vamos a llegar a las comunidades rurales y vamos a ampliar todo el sistema para profundizar la educación que tenemos en línea, abriendo más turnos en escuelas que están saturadas”, destaca.



Nación 08:17 AM El doctor Ravi Iyer señala que se busca restringir solo aquellas plataformas que tienen problemas de diseño que facilitan la adicción en jóvenes, como Instagram, que obliga a los usuarios a tener una cuenta para acceder a sus contenidos.

“No se trata de restringir el acceso a la información, sigue habiendo acceso a productos que no tienen este problema de diseño”, señala.



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Nación 08:10 AM De acuerdo con el psicólogo Ravi Iyer, jóvenes pasan aproximadamente entre 5 y 9 horas diarias frente al teléfono, lo que les quita tiempo de ejercicio y sueño.

“Aún no conocemos todas las consecuencias a largo plazo de estos productos. Pero sí conocemos la importancia de ejercitarse y del sueño, así que tenemos que tomar acciones antes de que estas consecuencias lleguen a ocurrir”, señala.



Nación 08:01 AM Ravi Iyer, psicólogo social, presenta un estudio de Estados Unidos en donde al menos 13% de adolescentes había recibido propuestas sexuales no buscadas en plataformas virtuales como Meta. Además, advierte que niños están llegando a contenido sexual explícito no deseado.

“No solo es una tendencia que vemos en Estados Unidos”, alerta el especialista.



Nación 07:52 AM El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anuncia que el próximo 24 y 25 de agosto se realizará un diálogo nacional con más de un millón de maestros del nivel básico para conocer propuestas de los docentes sobre la presencia de dispositivos móviles en las aulas.

Nación 07:45 AM El procurador Iván Escalante presenta la sección “Quién es quién en los precios” y destaca que Finabien se posiciona como la remesadora con el mejor promedio en tipo de cambio.

De acuerdo con PROFECO, hay un cumplimiento de 11 mil 725 estaciones que venden el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos.



Nación 07:40 AM Inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nuevamente, la mañanera estará enfocada en el debate sobre el uso excesivo de redes sociales en jóvenes.

Sigue aquí la transmisión en vivo: