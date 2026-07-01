Tras los terremotos de 7.2 y 7.5 ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un vuelo de Viva Aerobús aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esta tarde, procedente de Maiquetia, con 29 connacionales que salieron de dicho país.

A través de un comunicado, esta dependencia a cargo de Roberto Velasco explicó que los connacionales se encuentran en buen estado y pronto se reunirán con sus familiares.

Detalló que el arribo se dio como resultado de la estrecha colaboración entre la embajada de Venezuela en México y la embajada de México en Venezuela.

Connacionales en Venezuela repatriados a México. Foto: X @SRE_mx

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Precisó que la representación diplomática en Caracas continúa en contacto permanente con la comunidad mexicana en territorio venezolano y permanece atendiendo los casos de asistencia y protección consular que se han registrado hasta el momento.

Adicionalmente, indicó que informa del estado de las distintas vías comerciales que hay para salir de Venezuela, en caso de que algún connacional así lo requiera.

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La Cancillería reiteró su solidaridad y apoyo al pueblo venezolano en estos “retadores momentos”.

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dft