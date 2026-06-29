El director Carl Rinsch, conocido por la película "47 Ronin", fue condenado a 30 meses de prisión por estafar a Netflix, según anunciaron este lunes los fiscales de Nueva York.

En diciembre del 2025, el cineasta, de 48 años, fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero.

Entre 2018 y 2019, Netflix le pagó 44 millones de dólares para producir la serie de ciencia ficción llamada "White Horse". Luego (en marzo de 2020), recibió una suma adicional de 11 millones; sin embargo no cumplió con su trabajo.

"En lugar de usar el dinero para producir la serie, Rinsch realizó inversiones arriesgadas en opciones bursátiles altamente especulativas y criptomonedas, y gastó millones de dólares en artículos de lujo para sí mismo", declaró Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.

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Además del tiempo tras las rejas, la condena incluye tres años de libertad condicional, el decomiso de 11 millones de dólares y el pago de una multa de 700 dólares.

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En un documento judicial presentado para ayudar a determinar la pena, la defensa explicó que los hechos se produjeron en un contexto de "enorme presión" profesional y de un divorcio "increíblemente conflictivo".

El actor Keanu Reeves también le escribió al juez para solicitar su "clemencia" y "misericordia" hacia su "amigo" Rinsch, a quien describe como un "artista excepcional" pero capaz de "autoboicotearse" al querer hacer demasiado.

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