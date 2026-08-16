El PRD pasó de ser el partido hegemónico en la Ciudad de México a prácticamente desaparecer o mutar a otra expresión política.

De 1997 al 2012, los jefes de Gobierno fueron perredistas; además, el partido del Sol Azteca llegó a gobernar 14 alcaldías y dominó la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal en varias ocasiones.

La debacle comenzó tras la renuncia de Andrés Manuel López Obrador al partido, en 2013, y la fundación de Morena.

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En 2015 el PRD recibió el primer golpe en la Ciudad de México: de gobernar 14 alcaldías únicamente pudo conservar seis. Para 2018 perdió la jefatura de Gobierno y sólo conservó dos alcaldías.

Laura Valencia Escamilla, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo a EL UNIVERSAL que no se puede hablar de desaparición del PRD, pues los partidos en general tienden a mutar, y el partido del Sol Azteca ya lo ha estado haciendo a Morena y ahora a Somos México.

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“Hubo una mutación, en el caso particular del PRD, efectivamente, pues venía siendo el que había gobernado la Ciudad de México hasta hace poco, pero debemos de decir que en sí mismo no es el partido, sino son los grupos que lo componen y, efectivamente, los grupos que lo componen siguen gobernando la Ciudad de México hasta el día de hoy”, precisó.

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“No dejaron de hacerlo, esos grupos siguen siendo hegemónicos y simplemente hubo una mutación, y dentro de esa mutación hubo una división entre los grupos al interior, uno de esos grupos ganó la disputa por el poder en la Ciudad de México y ese fue el grupo que continuó”, subrayó.

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Recalcó que el PRD no dejó de ser hegemónico en la capital del país, sino que simplemente mutó a Morena, y ahora otros liderazgos, que habían perdido el control, vuelven con nuevo nombre.

“El logo del PRD quedó con muy poco prestigio, y me imagino que los mismos integrantes del propio PRD ahora están volviendo con un nuevo nombre, con este nuevo partido de la ola rosa (...)”, aseveró.

Marco Arellano, politólogo de la UNAM, expuso que el PRD sufrió un vacío ideológico después de la mutación de muchos perredistas al obradorismo.

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“El PRD fue perdiendo capacidades políticas de organización, y otro golpe duro al PRD fue la caída de [René] Bejarano, en hace prácticamente 20 años”, asentó, al tiempo de señalar que “otros líderes que tenían una base de organización social en la Ciudad de México también fueron, o emigrando a Morena o prácticamente saliendo del PRD, de tal manera que el PRD se queda sin propuesta ideológica, sin programa de gobierno, sin base territorial”.

El especialista precisó que tantas ‘tribus’ o corrientes ideológicas dentro del partido del Sol Azteca lo han llevado a la debacle.

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El nuevo PRD

En 2024, el PRD salvó su registro como partido local, a partir de ahí surgió una lucha interna por el control y prerrogativas del partido entre la diputada local Nora Arias y la familia Lobo Román. La Sala Superior del TEPJF concedió el partido a la corriente de Lobo Román, pero siguen las impugnaciones.

Polimnia Romana Sierra, secretaria de Gobierno y Asuntos Legislativos del nuevo PRD, dijo que el partido, a nivel nacional y local, eligió alianzas que en lugar de sumar perjudicaron, les quitaron votos, y que deben reconocer esos errores. “El poder envicia a la gente, el poder trastorna y eso es lo que nos pasó como partido”, apuntó.

La perredista mencionó que esta nueva dirigencia aspira, no sólo a salvar el registro con 3% de la votación, sino a alcanzar 10% de los votos en las elecciones de 2027, en donde competirán solos.

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“No hemos dejado de trabajar y hemos planeado una ruta que tiene que ver con recobrar las alcaldías más votadas por el PRD, en su momento, como Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Coyoacán, pilares de este gran proyecto que se va a llevar a cabo”, afirmó.

También llamó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no dejarse presionar por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y liberarles lo más pronto posible las prerrogativas que por derecho les corresponden.

Pugna en tribunales

La diputada local Nora Arias comentó que la lucha sigue. Confió en que los tribunales electorales le den la razón y le entreguen a ella y a los verdaderos militantes el control del partido, pues esto sería lo correcto.

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Además, subrayó que su lucha no es por el poder, las prerrogativas o por ego, sino por ideales.

“Confiamos en las instituciones y confiamos en lo correcto. Nosotros no queremos tener otro partido, no queremos quitarle el partido a alguien. Nosotros somos los militantes que hemos estado y nos quedamos en la lucha del partido. Quienes ya se fueron y tomaron su decisión, es muy respetable, pero no los queremos de regreso en el PRD. Entonces, no es una lucha por el dinero, no es una lucha por ego, es una lucha por la dignidad del partido”, enfatizó.

La legisladora comentó que esta disputa ha invisibilizado al partido durante dos años, por lo que deben trabajar a marchas forzadas para tener un buen resultado en las elecciones de 2027.

“Nosotros ya instalamos todos los comités desde hace dos meses, no hemos dejado de trabajar, hemos estado trabajando con la militancia”, dijo.

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