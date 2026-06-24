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La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que desde la apertura de las puertas del Fan Festival, que se desarrolla en el Zócalo capitalino, realiza labores de supervisión en los filtros de acceso y zonas aledañas, con el objetivo de inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
En este sentido, alrededor de las 12:00 horas, personal operativo decomisó diversas latas de cerveza que se encontraban en una cubeta y que pretendían ser comercializadas entre los asistentes y aficionados del evento deportivo.
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La autoridad capitalina mantendrá estas acciones de manera permanente durante el desarrollo del evento, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar que esta celebración deportiva se mantenga en un ambiente de orden, seguridad y sana convivencia para todas y todos los asistentes.
Continúa el decomiso de cervezas
La Secretaría de Gobierno actualizó las cifras sobre las labores de supervisión para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública con motivo del partido entre México vs Chequia.
La dependencia detalló que alrededor de las 14:00 horas comenzó el decomiso y la destrucción de bebidas alcohólicas tanto en la calle de Pino Suárez como en vialidades aledañas a Paseo de la Reforma. Estas acciones se enfocan en el retiro de bebidas que son transportadas en bolsas o que los propios aficionados traen en las manos.
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La Secretaría de Gobierno mantendrá el despliegue de manera permanente para reducir riesgos y garantizar que la celebración continúe en un ambiente de orden y seguridad para todas y todos.
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