La directora general del Metrobús, Rosario Castro, dio a conocer que algunas estaciones del sistema de transporte que se encuentran en Paseo de la Reforma fueron protegidas para evitar incidentes en los festejos que –se prevé– lleguen al Ángel de la Independencia.

Y es que durante los últimos festejos de aficionados mexicanos en Reforma han dejado una serie de afectaciones en el mobiliario urbano, entre ellas, en las estaciones del Metrobús, a las cuales los aficionados se suben para celebrar las victorias de la selección.

Ello ha derivado en colapsos e incluso en lesiones de personas, pues algunos aficionados se han aventado del techo de las estaciones del Metrobús; sin embargo, los llamados “Juan Escutia” no son recibidos por las personas que se encuentran debajo, lo que provoca fuertes golpes en el cuerpo por la caída.

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Las estaciones ahora lucen selladas con cinta que tiene la leyenda de “Precaución”, y un cartel de advertencia que dice “Peligro, estructura dañada, riesgo de colapso”, ante los destrozos que ha sufrido la Línea 7 del Metrobús por los festejos mundialistas.

Los trabajos se realizaron por la noche del martes 23 de junio, y las estaciones que fueron selladas son: El Ahuehuete, El Ángel y Chapultepec, por mencionar algunas.

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mahc/LL