En el Ángel de la Independencia personal instaló una pantalla gigante y un escenario para observar y celebrar la transmisión del partido que se disputará este miércoles entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México.

En la parte frontal del monumento, se observó a personal colocando la estructura que sostendrá la pantalla sobre Paseo de la Reforma, así como un escenario ubicado detrás del monumento, donde, de acuerdo con trabajadores del lugar, se presentará una banda antes del encuentro.

Los trabajos provocaron el cierre de Paseo de la Reforma con dirección a la Glorieta de la Diana Cazadora.

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Un escenario fue colocado detrás del monumento, donde, de acuerdo con trabajadores del lugar, se presentará una banda antes del encuentro. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

Turistas y visitantes que se encontraban en la zona expresaron su entusiasmo por el evento y se mostraron optimistas.

“Yo creo que vamos a ganar 2-0, entonces estaré aquí para ver el partido y celebrar cuando ganemos”, comentó Laura, una turista que paseaba con su familia por el lugar.

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El partido se llevará a cabo este miércoles a las 19:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula.

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