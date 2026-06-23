Este miércoles 24 de junio, se tienen previstas diversas movilizaciones por lo que habrá cierres viales en la Ciudad de México, principalmente, por las concentraciones del partido de futbol entre México y Chequia en el Estadio CDMX y en el Zócalo y Paseo de la Reforma.

A lo largo de Reforma, se instalan pantallas gigantes para que aficionados observen el encuentro deportivo, desde la Diana Cazadora hasta el Caballito, por lo que mañana se prevén afectaciones a la circulación vehicular.

De acuerdo con las previsiones operativas, los cortes a la circulación podrían empezar desde las 08:00 horas para permitir la instalación de infraestructura, dispositivos de seguridad.

Entre las movilizaciones, se tiene agendado que, alrededor de las 15:00 horas, se prevé la presencia de activistas del Refugio Franciscano en las inmediaciones del Fan Fest de Campo Marte, sobre Paseo de la Reforma.

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Activistas del Refugio Franciscano bloquean Reforma e Insurgentes. Foto: Especial

Asimismo, a las 16:00 horas está convocada la denominada “Marcha por la Dignidad y Respeto a las Familias Buscadoras”, que partirá de la estación Textitlán del Tren Ligero con dirección al Estadio Ciudad de México donde se realizará el encuentro.

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También la secretaría de Gobierno tiene previsto que una movilización del llamado Bloque Antimundialista.

Las movilizaciones coincidirá con el arribo de aficionados al inmueble deportivo para presenciar el encuentro entre México y Chequia.

En tanto, en la zona del Estadio CDMX, el operativo de la Última Milla, aplica con los cierres parciales, 10 horas antes del encuentro y 6 horas ya con el cierre total del perímetro.

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Autoridades de tránsito recomiendan a la población anticipar sus traslados, mantenerse informada sobre las rutas alternas y considerar el uso del transporte público ante las afectaciones previstas en corredores como Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan y los principales accesos carreteros a la Ciudad de México

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Transportistas

Este miércoles, a las 08:00 horas, está programada una megamarcha de transportistas que partirá desde diversos accesos carreteros hacia la capital del país, entre ellos la autopista México-Querétaro, autopista México-Pachuca, carretera México-Chalco, carretera México-Cuernavaca, Vía Morelos, avenida José López Portillo, autopista México-Puebla y la autopista Arco Norte.

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Los integrantes del sector transportista exigirán respuesta de las autoridades federales respecto a los costos de permisos y concesiones, además de denunciar presuntos actos de extorsión.

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