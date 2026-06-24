La alcaldía Cuauhtémoc realizó una inspección técnica en un inmueble ubicado en la calle Violeta, colonia Guerrero, donde se detectaron afectaciones por la antigüedad de la construcción, la falta de mantenimiento y la exposición constante a las condiciones climáticas.

En un comunicado, explicó que la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil evaluó las condiciones visibles de la estructura para determinar el nivel de riesgo y las medidas preventivas correspondientes.

Con ello, explicó, se permiten identificar oportunamente daños que, si no se atienden, pueden agravarse con el paso del tiempo.

La Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil evaluó la estructura para determinar el nivel de riesgo y las medidas preventivas correspondientes. Foto: Especial

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La demarcación agregó que muchos de los inmuebles que actualmente presentan condiciones de riesgo acumulan décadas de deterioro, incluso algunos tienen más de cien años de antigüedad, por lo que requieren mantenimiento constante.

Sin embargo, apuntó que una de las principales dificultades para atender estos casos es que en ocasiones no se permite el acceso al personal técnico o existen conflictos relacionados con la propiedad, por lo que se retrasan los diagnósticos y la implementación de medidas preventivas.

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Finalmente, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reiteró el llamado a los propietarios de inmuebles con daños visibles a solicitar una evaluación preventiva antes de que se presente una situación de emergencia.

vr/cr