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Policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) portan chamarras color amarillo fluorescente donde en la parte trasera destaca la imagen de un ajolote.
El uniforme también incorpora los emblemas y escudos oficiales de la corporación policial, así como la leyenda “México 2026” en la parte frontal.
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La imagen del ajolote sobresale en la parte trasera de las chamarras utilizadas por los oficiales encargados de labores de vialidad y control del tránsito como se observó en elementos que participan en los operativos que se desplegaron esta tarde, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, por el partido entre México y Chequia.
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jecg
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