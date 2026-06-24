A dos horas de que inicie el partido entre México y Chequia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que la plancha del Zócalo donde está el FIFA Fan Fest ya está a su máxima capacidad, por lo que pidió a los aficionados a que acudan al corredor de Paseo de la Reforma para observar el encuentro en las pantallas instaladas.

“Derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el FanFest del Centro Histórico, la plancha del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que te recomendamos acudir al corredor de Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la del Caballito”, expuso.

FIFA Fan Fest llena el Zócalo, redirigen a aficionados a Reforma; ambiente mundialista se vive entre cumbias y porras. Foto: Especial.

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Paseo de la Reforma con ambiente mundialista

Al pie del Ángel de la Independencia hay una marea verde, blanca y roja que se ha apoderado de la glorieta y las calles aledañas.

Miles de aficionados ya copan las inmediaciones de las megapantallas instaladas en Paseo de la Reforma.

Banderas tricolores ondean, sombreros charros se mezclan con playeras del Tri.

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Y de repente, como si alguien hubiera dado la señal, retumba el bajo.

Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Es el Sonido Yambao, ese clásico de los bailes sonideros, originario de la zona oriente, se apoderó de la esquina de Sevilla y convirtió la glorieta de la Diana Cazadora en una pista improvisada.

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¡El Ángel de la Independencia, el #Zócalo y la Diana Cazadora están a su máxima capacidad! ⚽🇲🇽🎉



Para que disfruten del partido con mayor comodidad, recuerden que también tenemos pantallas instaladas en el #MonumentoALaRevolución y en Av. Juárez.



Evitemos aglomeraciones y… pic.twitter.com/ay2ECpj0Bs — César Cravioto (@craviotocesar) June 24, 2026

En los altavoces se oye la cumbia sabrosa, una de las que mandan a mover la cintura, aunque uno no quiera.

“¡Yambao, Yambao!”, grita el animador, y la gente responde a ritmo compasado.

Salieron los prohibidos ya en Paseo de la Reforma.

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¡Que suene la cumbia, que tiemble Reforma y que venga el Tri con todo!, grita el animador.

Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

De un costado retumba la cumbia y del otro el ska de Panteón Rococo y de Tijuana no, luego los Tucanes de Tijuana que obligan a brincar y a mover las caderas, mientras bailan entre espuma blanca que inunda esa vialidad capitalina.

Están reunidos para ver el fútbol, pero hoy no solo es eso.

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Es México en su máxima expresión: diverso, ruidoso, desordenado y unido por sus tres colores: verde, blanco y rojo.

Aquí no importa si eres de cumbia, de rock, de reggaetón o de corridos. Hoy todos bailan por la misma causa.

dmrr/cr