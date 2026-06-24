[Publicidad]
El Servicio de Transportes Eléctricos informó que, como parte del operativo "Última Milla" implementado por la administración capitalina, a partir de las 13:00 horas el acceso a la estación Tasqueña del Tren Ligero únicamente es para quienes cuenten con boleto para el partido en el Estadio Ciudad de México y para los residentes de la zona.
El organismo precisó que el servicio en el resto de las estaciones de la línea continúa operando con normalidad, permitiendo el ascenso y descenso sin inconvenientes.
En la estación Tasqueña se encuentran elementos de seguridad del Metro y del Tren Ligero quienes informan a los pasajeros que el acceso es con boleto o INE debido al partido entre México y Chequia.
Lee también Secretaría de Turismo CDMX llama a ser "buena copa" y celebrar con responsabilidad el partido México vs Chequia; recuerda que hay Ley Seca en el Centro
Los usuarios que no presenten ningún documento tienen que salir de la estación y tomar otro transporte con dirección Xochimilco.
Se precisó que este servicio se mantendrá así hasta las 19:00 horas, cuando comience el encuentro de la tercera jornada del Mundial.
[Publicidad]
CNDH pide reformar el Código Civil de CDMX; busca eliminar figuras que limitan derechos de personas con discapacidad
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Economía
¿Ya no puedes ver el Mundial?; IMPI bloquea plataformas que transmitían partidos de forma ilegal
Metrópoli
Firman convenio para mejorar entorno urbano de infraestructura ferroviaria AIFA-Pachuca y CDMX-Querétaro
Universal Deportes
Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del partido
Estados
BCS registra nuevos apagones este miércoles; usuarios temen corte de energía durante partido México vs Chequia
Espectáculos
Los Tigres del Norte rugen en el planeta y ahora su siguiente parada será la CDMX
Al día
¡Al 3x1! Se registran dos sismos con magnitudes de 7.1 y 7.5 en Venezuela y uno de 6.9 en Japón
Al día
¡La casa nunca pierde! La Concanaco reporta grandes ganancias por torneo continental
Fútbol
“Los marcianos llegaron ya y llegaron para llevarse a Neymar” Predicen abducción alienigena en el partido Brasil vs Escocia