El Servicio de Transportes Eléctricos informó que, como parte del operativo "Última Milla" implementado por la administración capitalina, a partir de las 13:00 horas el acceso a la estación Tasqueña del Tren Ligero únicamente es para quienes cuenten con boleto para el partido en el Estadio Ciudad de México y para los residentes de la zona.

El organismo precisó que el servicio en el resto de las estaciones de la línea continúa operando con normalidad, permitiendo el ascenso y descenso sin inconvenientes.

El diputado panista Ricardo Rubio fue captado abordando el Tren Ligero rumbo al Estadio Ciudad de México; apenas el lunes criticaba los recursos destinados a las obras del Mundial. Foto: Omar Díaz / EL UNIVERSAL

En la estación Tasqueña se encuentran elementos de seguridad del Metro y del Tren Ligero quienes informan a los pasajeros que el acceso es con boleto o INE debido al partido entre México y Chequia.

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Los usuarios que no presenten ningún documento tienen que salir de la estación y tomar otro transporte con dirección Xochimilco.

Los usuarios que no presenten ningún documento tienen que salir de la estación y tomar otro transporte. Foto: Omar Díaz / EL UNIVERSAL

Se precisó que este servicio se mantendrá así hasta las 19:00 horas, cuando comience el encuentro de la tercera jornada del Mundial.

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🔴 Colectivos y familiares de personas desaparecidas se llegaron a las inmediaciones de la estación Textitlán del Tren Ligero, indicaron que quieren llegar hasta el Estadio Ciudad de México#VIDEO: @fabiaNoise | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/5oCgsCQ3vf — El Universal (@El_Universal_Mx) June 24, 2026

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