Ante la restricción de venta de alcohol en el perímetro A del Centro Histórico, aficionados buscan la manera de ingerir estas bebidas antes de entrar al FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observaron personas bebiendo latas de cerveza a escondidas en las inmediaciones a la Plaza de la Constitución.

Ese fue el caso de un grupo de jóvenes que traían consigo una hilera con ruedas llena de varias bebidas embriagantes, hasta una botella licor.

Hay otros aficionados que sacan de sus mochilas botellas y latas, las cuales vacían en termos. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

“Nos prevenimos desde ayer, todo esto lo compramos antes de llegar. Ahorita no te van a vender nada, preguntamos de camino acá”, refirió una de las chicas, quien convivía con sus amigos sobre la calle Francisco I. Madero.

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También hay otros aficionados que sacan de sus mochilas botellas y latas, las cuales vacían en termos y recipientes que no se transparentan para caminar sobre las aceras.

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“Ley seca” también aplicará en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

Tras una larga fila, en el filtro de entrada al FIFA Fan Fest los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) revisa mochilas y bolsas para verificar que ninguna persona entre con bebidas ni alimentos, ni siquiera agua natural.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, la “Ley seca” también aplicará en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. Sin embargo, sólo será vigente de las 15:00 horas del 24 de junio a las 07:00 horas del 25 de junio.

🇲🇽 🆚 🇨🇿 A pesar de que el partido es a las 19 horas, los aficionados abarrotaron el Zócalo para ver el México vs. República Checa #VIDEO: Arturo Ordaz | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/wj35lkONkM — El Universal (@El_Universal_Mx) June 24, 2026

vr