La estación Zócalo / Tenochtitlán de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reabrió este miércoles, pero con fallas en una escalera mecánica y sin servicio en las taquillas y máquinas que recargan la tarjeta de movilidad integrada.

En un recorrido hecho por El Universal se pudo constatar que –en la única estación que faltaba su reapertura de la L2– ya hay ascenso y descenso de usuarios, por lo que la ruta de Tasqueña a Cuatro Caminos ya se encuentra totalmente en funcionamiento.

La escalera eléctrica que se encuentra en dirección Cuatro Caminos no funciona y algunas plantas de los muros verdes ya lucen marchitas. Fotos: Especiales

La estación cuenta con 19 muros verdes –en los que algunas plantas ya lucen marchitas– lo que la convierte en la que más murales de flores tiene de la Línea 2. Zócalo se une a este proyecto ambiental junto a General Anaya, Nativitas, Xola, Chabacano y Revolución.

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Fallas en la estación Zócalo

El primer fallo evidente en la estación Zócalo se encuentra en la escalera eléctrica que se encuentra en dirección Cuatro Caminos, misma que no funciona, lo que lleva a los usuarios a salir por la escalera normal.

En las taquillas no hay servicio y no sirven las máquinas expendedoras de Movilidad Integrada. Foto: Especial

Los adultos mayores tienen que buscar el elevador más cercano, para poder salir de la estación. Al momento, solo hay salida hacia la Catedral y el Edificio de Gobierno; mientras no hay evacuación por la Suprema Corte y Plaza de la Constitución.

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En la salida se pudo constatar que en las taquillas no hay servicio, y no sirven las máquinas expendedoras de Movilidad Integrada, siendo imposible comprar o recargar la tarjeta de MI.

vr/cr