Metrópoli | 24-06-26 | 17:06 | Actualizada | 24-06-26 | 17:06 |

mantienen bloqueada la Calzada de Tlalpan, en inmediaciones de la , y aseguraron que buscan avanzar al Estadio de la Ciudad de México para denunciar la situación de desapariciones en México.

Por segunda ocasión en un partido de futbol en el , en lo que va de la Copa Mundial de Futbol 2026, las buscadoras se manifiestan en la zona de Tlalpan.

Entre gritos de "México campeón en desaparición" y de "únete, únete, que tú hijo puede ser", los manifestantes cargaban mantas con los rostros de sus seres queridos desaparecidos, previo al partido entre México y Chequia.

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Madres buscadoras bloquean Calzada de Tlalpan; buscan avanzar al Estadio de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Madres buscadoras bloquean Calzada de Tlalpan; buscan avanzar al Estadio de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Algunas repartieron rosas blancas entre los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina que se encuentran en la zona.

Ante el bloqueo, algunos automovilistas optaron por volver en sentido contrario sobre la Calzada de Tlalpan.

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