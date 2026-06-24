Colectivos de madres buscadoras mantienen bloqueada la Calzada de Tlalpan, en inmediaciones de la estación Textitlán del Tren Ligero, y aseguraron que buscan avanzar al Estadio de la Ciudad de México para denunciar la situación de desapariciones en México.

Por segunda ocasión en un partido de futbol en el Estadio de la Ciudad de México, en lo que va de la Copa Mundial de Futbol 2026, las buscadoras se manifiestan en la zona de Tlalpan.

Entre gritos de "México campeón en desaparición" y de "únete, únete, que tú hijo puede ser", los manifestantes cargaban mantas con los rostros de sus seres queridos desaparecidos, previo al partido entre México y Chequia.

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Madres buscadoras bloquean Calzada de Tlalpan; buscan avanzar al Estadio de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Algunas repartieron rosas blancas entre los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina que se encuentran en la zona.

Ante el bloqueo, algunos automovilistas optaron por volver en sentido contrario sobre la Calzada de Tlalpan.

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🔴 Colectivos y familiares de personas desaparecidas se llegaron a las inmediaciones de la estación Textitlán del Tren Ligero, indicaron que quieren llegar hasta el Estadio Ciudad de México#VIDEO: @fabiaNoise | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/5oCgsCQ3vf — El Universal (@El_Universal_Mx) June 24, 2026

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