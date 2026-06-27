Texcoco.- La volcadura y explosión de una pipa en la carretera Texcoco-Calpulalpan dejó como saldo el fallecimiento de dos personas y una más resultó lesionada.

Los hechos se registraron a la altura de la comunidad de Santa Inés, la mañana de este sábado, cuando el conductor de la unidad de la marca Freightliner que transportaba gas L.P. de la empresa Global, con capacidad de 24 mil litros, perdió el control y se salió del camino.

La pipa que cargaba combustible se volcó hacia una zona de baldío, y posteriormente a la caída explotó.

La onda expansiva alcanzó a dañar la fachada de un restaurante. Foto: Especial

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Los dos tripulantes de la unidad con placas de circulación LH21027 perdieron la vida, luego de que las llamas provocaran que terminaran calcinados.

De acuerdo con reportes, la onda expansiva alcanzó a dañar la fachada de un restaurante y una esquirla metálica provocó lesiones en una mujer que caminaba por la zona.

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A la lesionada la llevaron al Hospital Guadalupe Victoria en Texcoco, tras resultar herida en la extremidad pélvica.

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