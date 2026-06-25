TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Cuatro personas murieron en una carretera del municipio fronterizo de Suchiate, al proyectarse un vehículo tráiler y tres motocicletas, la tarde de este jueves.

Autoridades de Protección Civil informaron que en el accidente vial fallecieron cuatro personas. Las dos mujeres y dos hombres, hasta la noche de este jueves permanecían en calidad de personas no identificadas.

Paramédicos y personal de acudieron a ese punto carretero para la atención emergente. Al llegar con los primeros auxilios se percataron que los cuatro accidentados "ya no contaban con signos vitales".

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Luego de que ambas motocicletas se incendiaran debido al impacto, fue necesario pedir el apoyo de un vehículo pipa para controlar y sofocar el fuego. Foto: Especial

Protección Civil reportó que con el impacto dos motocicletas involucradas se incendiaron. Fue necesario pedir el apoyo de un vehículo pipa para controlar y sofocar el fuego y evitar riesgos en el área.

La valoración médica, precisó el informe, confirmó el deceso de cuatro personas en el lugar de los hechos. Los paramédicos constataron que "dos mujeres y dos hombres ya no contaban con signos vitales".

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Elementos de Protección Civil Municipal de Suchiate desplegaron un operativo de resguardo del tramo carretero hasta que retiraron los vehículos involucrados y abrieron la circulación.

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