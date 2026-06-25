San Cristóbal de las Casas, Chis; 25 de junio. - Soldados de la VII Región Militar, Mariana, Guardia Nacional y Policía Estatal incautaron armas de fuego de alto poder, aditamentos militares y vehículos, durante un operativo que se realizó en el ejido Santa Lucía, de Jiquipilas, municipio donde dos organizaciones criminales se mantienen enfrentadas desde hace más de cinco años.

La Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo informó que al recibir un reporte de la presencia de hombres armados en un camino que conduce a Santa Lucía se desarrolló un operativo, pero los presuntos criminales huyeron del lugar, sin que pudieran ser detenidos.

Incautan armas de fuego en Jiquipilas, Chiapas; presuntos criminales huyeron del lugar. Foto: Especial.

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En el lugar, los hombres dejaron abandonados un fusil AK-47, 14 cargadores con cartuchos, siete granadas calibre 60 milímetros, seis grandas tipo mina, dos chalecos balísticos, siete pierneras, una camioneta Ford tipo F-150 de color blanco y una motocicleta Pulsar, tipo N-250 de color negro y rojo.

Todo lo incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público que abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

Incautan armas de fuego en Jiquipilas, Chiapas; presuntos criminales huyeron del lugar. Foto: Especial.

Mientras tanto, un Juez dictó sentencia de dos años y 11 meses de prisión en contra de José “N”, por los delitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y una multa de 10 mil 295 pesos, que fue detenido en Frontera Comalapa, en los lindes de Guatemala, con un arma de fuego tipo escuadra y 14 cartuchos de diversos calibres.

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