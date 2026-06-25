Ciudad Victoria. - Luego de supervisar de forma sorpresiva el operativo antialcohol que realizan agentes de Tránsito Municipal, y tras recibir múltiples quejas ciudadanas, el alcalde Eduardo Gattás Báez anunció el cese del director operativo de la Dirección de Tránsito, José Luis Arroyo Negrete.

"Los victorenses merecen una autoridad que los proteja y respete", afirmó el presidente municipal, al informar que la notificación de baja – por pérdida de confianza- se presentó por escrito, después de sostener una reunión con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María Taide Garza Guerra.

Explicó que la determinante decisión se derivó de las múltiples denuncias ciudadanas en contra del exservidor público, en el operativo de prevención vial que, a través de la Mesa de Seguridad Municipal, se implementa de manera coordinada con instituciones de seguridad pública estatal y federal.

Lee también Hermosillo y Yuma fortalecen su cooperación para impulsar corredor logístico regional; buscan estrategias para enfrentar problemas de agua

Gattás aclaró no estar en contra de los operativos antialcohol, que tienen como objetivo prevenir accidentes y salvar vidas, pero si en contra del abuso y prepotencia que lastime la confianza de la ciudadanía de Victoria.

La noche del pasado sábado 20 de junio, el alcalde acudió de forma sorpresiva al operativo antialcohol, luego de que había recibido quejas de ciudadanos, quienes le dieron testimonios de abusos por parte de los agentes.

[Publicidad]

Alcalde de Ciudad Victoria destituye a mando de Tránsito; denuncias señalaban abusos en alcoholímetro. Foto: Especial.

La supervisión la hizo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, en el punto de revisión instalado en la Calzada Gral. Luis Caballero.

"Hay muchas quejas, y no porque no hayamos puesto al director de Tránsito Municipal vamos a permitir este tipo de atropellos", advirtió Eduardo Gattás.

Lee también Integran a la UAT en Convocatoria para Fortalecimiento del Servicio Público; reúne a las principales instituciones de educación superior del país

[Publicidad]

Mencionó que, en la capital, por ley, la designación del titular no corresponde al alcalde, y por consecuencia el gobierno municipal no participa en el operativo.

Advirtió que implementará medidas administrativas más severas en contra de elementos de Tránsito Municipal que incurran en actos de corrupción.

"Estoy del lado del ciudadano, el fin del operativo no es recaudatorio si no para prevenir accidentes. Cómo presidente municipal tengo la facultad de llevar a los servidores públicos corruptos ante el consejo de honor y justicia y es lo que vamos a hacer”, agregó.

[Publicidad]

dmrr/cr