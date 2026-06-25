La senadora con licencia Jasmín Bugarín formalizó su registro como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit, un proceso interno de la coalición conformada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo rumbo a la elección de gubernatura de 2027.

De acuerdo con un comunicado difundido sobre el proceso, el registro de Bugarín ocurre en un escenario donde su nombre es señalado como uno de los perfiles con mayor presencia dentro de la alianza, debido a su trayectoria legislativa y trabajo territorial en la entidad.

El documento destaca que la exsenadora cuenta con experiencia en cargos públicos, además de una presencia constante en distintas regiones del estado y vínculos con diversos sectores sociales, factores que sus simpatizantes consideran relevantes de cara a la definición de la candidatura.

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La coalición también ha puesto atención en Nayarit como una entidad estratégica para su proyecto político. En ese contexto, el Partido Verde ha impulsado una mayor participación en el estado, mientras que Bugarín aparece como uno de los nombres que concentra mayor visibilidad dentro del proceso interno.

El comunicado sostiene que su registro representa la consolidación de una ruta política construida con anticipación, basada en estructura territorial, reconocimiento público y respaldo dentro de la alianza.

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Será el proceso interno de Morena, Verde y PT el que determine la definición final de la candidatura rumbo a la gubernatura de Nayarit en 2027.

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