Estados | 26-06-26 | 16:48 | Actualizada | 26-06-26 | 16:48 |

Pachuca.- En dos simultáneos ejecutados en el municipio de Singuilucan, Hidalgo, fueron desarticulados dos centros presuntamente utilizados para el . Además, las autoridades aseguraron combustible, droga y equipo empleado para el manejo clandestino del hidrocarburo.

De acuerdo con la , en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se intervinieron dos inmuebles ubicados sobre la , a la altura del kilómetro 72+500, y en la autopista Pirámides-Tulancingo.

En los predios, las autoridades aseguraron un total de 3 mil 270 litros de combustible almacenados en 55 contenedores de distintas capacidades, además de 47 metros de manguera de alta presión, una bomba hidráulica y tres despachadores artesanales.

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Estos últimos presuntamente eran utilizados para la comercialización ilegal del combustible. Durante las acciones también fueron aseguradas 334 dosis de marihuana y 30 dosis de droga sintética conocida como cristal, por lo que todos los indicios quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

En tanto, los dos inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo resguardo de la autoridad competente, mientras que el combustible, la droga y los objetos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones correspondientes.

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JACL/cr

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