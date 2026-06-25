Pachuca. - Una fuga de nitrógeno en un poliducto de 12 pulgadas, localizado en la comunidad de El Pedregal, en el municipio de Atotonilco de Tula, mantiene una intensa movilización de cuerpos de seguridad, Protección Civil y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno de Hidalgo, se recibió el reporte de una fuga de nitrógeno detectada al interior de una línea de operaciones ubicada sobre la avenida del Trabajo, en la colonia Progreso Primera Sección.

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Tras el reporte, se implementaron acciones de control por parte de Protección Civil de Atotonilco de Tula, en coordinación con elementos de Seguridad Física de Pemex, quienes mantienen resguardada la zona para garantizar la seguridad de la población durante las maniobras.

Como parte de las medidas de mitigación, personal técnico especializado lleva a cabo la instalación de una estaca vegetal, procedimiento que permitirá sellar la fuga y controlar de manera segura la liberación del gas.

Hasta el momento, las autoridades han informado que no existe riesgo para la población, ya que el incidente se encuentra confinado al área de operación y se mantiene un perímetro de seguridad, mientras continúan las labores de verificación, contención y control.

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