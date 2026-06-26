Pachuca.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza maniobras programadas de desfogue controlado en la presa Requena de hasta 20 metros cúbicos por segundo (m³/s), por lo que aseguró que no existe riesgo para la población.

De acuerdo con la Dirección Local de Conagua en Hidalgo, los embalses de la Región Valle de México mantienen un porcentaje de almacenamiento global de 103 por ciento. En ese contexto, la presa Requena se encuentra al 108.1 por ciento de su capacidad, con un almacenamiento de 38.941 millones de metros cúbicos, motivo por el cual fue necesario efectuar el desfogue controlado.

La presa Endhó registra un almacenamiento de 102.7 por ciento de su capacidad, con 39.986 millones de metros cúbicos y un derrame de 1.740 m³/s. Por su parte, la presa Rojo Gómez se encuentra al 91.3 por ciento de su capacidad y la Vicente Aguirre al 80.2 por ciento.

En tanto, la presa La Esperanza reporta un almacenamiento del 100 por ciento y la presa Taxhimay, ubicada en Zimapán, se mantiene al 81.3 por ciento de su capacidad. Las lluvias registradas en Hidalgo mantienen en alerta a diversas regiones de la entidad, principalmente la Sierra, la Huasteca y la región Otomí-Tepehua.

La presa Requena se encuentra al 108.1 por ciento de su capacidad. | Foto: Especial.

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Por su parte, el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Román Bernal Díaz, dio a conocer que se mantiene la vigilancia permanente debido a que, por las condiciones meteorológicas previstas, se esperan tormentas severas y lluvias de gran intensidad, por lo que se busca reducir los riesgos para la población.

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El funcionario indicó que durante julio y agosto se registrarán altas temperaturas y un periodo aproximado de 10 días con menor presencia de lluvias; sin embargo, también se prevén tormentas intensas, cuyo mayor volumen de precipitación se concentrará entre septiembre y octubre.

En ese sentido, señaló que uno de los principales focos de atención es la región Otomí-Tepehua, donde existe una elevada probabilidad de deslizamientos de tierra. Por ello, las autoridades mantienen vigilancia permanente en las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.

Finalmente, el subsecretario destacó que es indispensable fortalecer las acciones preventivas y mantener un monitoreo constante de los cuerpos de agua, ya que el incremento en los niveles de ríos y corrientes puede provocar accidentes de gravedad.

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JACL/cr